Весна: март начнется с 30-градусных морозов

Южный Урал встретит календарную весну очередным похолоданием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие сутки синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, местами небольшой снег, метели, в отдельных районах туманы, изморозь. По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на 1 марта температура опустится до -26 градусов, в горах похолодает до -31. Следующая ночь окажется чуть теплее – максимум -25 градусов. В последний день рабочей недели столбики термометров поползут вверх: днем в пятницу -3, -8 градусов, преимущественно без осадков.

В ближайшие выходные резких скачков температур не ожидается. Днем в Челябинске, по данным портала Gismeteo, -8, -10 градусов, возможен небольшой снег.

Очередное потепление на Южном Урале прогнозируют к концу следующей недели: 9 марта столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

Челябинск, Юлия Димова

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