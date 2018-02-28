На Южном Урале будут судить многодетную мать, задушившую младенца из-за безденежья

Жительница Челябинской области предстанет перед судом за убийство новорожденного.

Как уже сообщал «Новый День», жуткий случай произошел в январе 2018 года в Снежинске. В городской роддом с мертвым ребенком на руках пришла 42-летняя женщина, пояснив, что малыш скончался во время домашних родов. Впоследствии на теле погибшего судмедэксперты обнаружили следы насильственной смерти. На допросе женщина призналась, что родила сына в ванной и сразу же перекрыла ему рукой доступ кислорода, от чего тот скончался.

На женщину завели уголовное дело.

Известно, что горожанка воспитывает еще четырех детей. Убийство новорожденного многодетная мать объяснила тяжелым материальным положением в семье. Горожанка добавила, что на 15 неделе беременности обращалась в женскую консультацию по месту жительства и просила сделать аборт. Ввиду большого срока врачи отказались прерывать беременность.

Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. Специалисты заключили, что в момент преступления роженица в полной мере осознавала свои действия.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы на рассмотрение в Снежинский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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