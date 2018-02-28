На Южном Урале помощнику имама дали срок за экстремизм

В Челябинской области осудили пенсионера, раздавшего книги прихожанам мечети.

Как уже сообщал «Новый День», чебаркульского проповедника задержали во время обысков в мечети «Аль-Амин» осенью прошлого года. По месту жительства и в рабочем кабинете помощника имама изъяли более 460 книг и брошюр, включенных в федеральный список экстремистской литературы.

По версии силовиков, мужчина насаждал радикальную идеологию среди прихожан мечети, там же распространял запрещенную литературу. Речь идет о четырех экземплярах брошюры, признанной экстремистской и запрещенной к хранению и распространению в России. На пенсионера завели уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По данным пресс-службы прокуратуры региона, в силу своей профессиональной деятельности южноуралец был осведомлен о том, что брошюра признана экстремистской, при этом тех, кому он давал ее почитать, об это не предупреждал.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

Чебаркульский городской суд приговорил помощника имама к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Добавим, вся изъятая у проповедника экстремистская литература подлежит уничтожению.

Челябинск, Юлия Димова

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