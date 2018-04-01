Южноуральские больницы могут погрузиться во тьму

Ряд медицинских учреждений Челябинской области получили от энергетиков уведомления о возможности введения режима ограниченного потребления электроэнергии. Причина: миллионные долги за полученный ресурс и отсутствие гарантий оплаты.

Задолженность больниц Челябинской области перед ПАО «Челябэнергосбыт» к концу марта 2018 года превысила 30 миллионов рублей за электроэнергию и ещё 2,3 миллиона по штрафным санкциям за несвоевременную оплату. Между областными и муниципальными учреждениями здравоохранения долг распределяется так: 17,8 приходится на ГБУЗы (основные должники – районные больницы сёл Кизильское, Еткуль, Кунашак, Уйское), а 12,4 – на ЛПУ муниципального подчинения (основные должники – Октябрьская, Варненская и Аргаяшская ЦРБ). Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения является и Челябинская ГКБ № 6, где накануне был уволен главный врач. Долг этой больницы за электроэнергию превысил 4,5 миллиона рублей. И он постоянно растёт: в феврале-марте оплат от учреждения не поступало

«Тему долгов больниц мы неоднократно поднимаем и пытались её урегулировать на штабе по теплоэнергоснабжению, который дважды в месяц проходит в Минстрое. Инициировали рассмотрение этого вопроса на межведомственной комиссии, – подчеркнул директор по сбытовой деятельности Андрей Святых. – В рамках работы Штаба Минздраву было поручено ликвидировать задолженность. Но до сих пор действенных мер к погашению долга отдельными учреждениями не принято. Кроме того, со стороны ПАО «Челябэнергосбыт» неоднократно направлялись письма с просьбой урегулировать данный вопрос в Минздрав Челябинской области, последнее письмо было направлено в марте 2018 года, однако ответа со стороны Минздрава не последовало».

На расчётах в ПАО «Челябэнергосбыт» находятся 182 учреждения здравоохранения (127 областных и 55 муниципальных). Долги более 10 тысяч рублей за электроэнергию есть у трети ЛПУ (38 областных и 19 муниципальных). У некоторых больниц платёжная дисциплина страдает систематически. Например, Еткульская ЦРБ на начало года имела задолженность 1,4 миллиона рублей. За первый квартал не заплатила за потреблённую электроэнергию ни копейки. Таким образом, долг этого ЛПУ на конец марта составил 3,2 миллиона рублей.

«Мы готовы к диалогу, готовы рассматривать графики погашения задолженности, но они должны быть реальные и исполняемые. В случаях, когда гарантий оплаты нет, а долги продолжают расти, мы вынуждены пойти на крайние меры, – констатирует Андрей Святых. – В районные больницы сёл Уйское, Еткуль и Кунашак направили уведомления о планируемом ограничении электроснабжения. По действующему законодательству неотключаемых объектов нет. Ограничить электроснабжение мы можем в течение рабочего дня после того, как больница уведомит нас о готовности к введению полного ограничения».

Получив уведомление, больницы обязаны подготовиться к полному ограничению, принять меры для этого: подготовить к работе дизель-генераторы, например, и сообщить об этом энергетикам. В противном случае предусмотрена административная ответственность должностных лиц (руководителей организаций) от значительных штрафов вплоть до дисквалификации.

Энергетики понимают, что идут на непопулярный шаг, отмечают в ПАО «Челябэнергосбыт», но долги перед поставщиком энергии ставят под удар энергетическую безопасность всего региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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