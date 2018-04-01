Апрель: Южный Урал переходит в плюсовую зону

Южный Урал переходит в «плюсовую зону»: в апреле дневных заморозков не предвидится.

Согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, в течение первой декады апреля столбики термометров еще будут опускаться ниже ноля, но дневные температуры будут положительными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до середины месяца вряд ли стоит ждать выше +10 градусов, но после 15 апреля температура начнет расти, и в последней декаде месяца возможна «репетиция лета»: столбики термометров могут подниматься до +20.

Правда, в последних числах месяца, по традиции, может похолодать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.04.18

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