Апрель: Южный Урал переходит в плюсовую зону

Южный Урал переходит в «плюсовую зону»: в апреле дневных заморозков не предвидится.
Согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, в течение первой декады апреля столбики термометров еще будут опускаться ниже ноля, но дневные температуры будут положительными.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до середины месяца вряд ли стоит ждать выше +10 градусов, но после 15 апреля температура начнет расти, и в последней декаде месяца возможна «репетиция лета»: столбики термометров могут подниматься до +20.
Правда, в последних числах месяца, по традиции, может похолодать.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 01.04.18
Россияне меняют отношение к противоположному полу. / Пятилетняя челябинка установила рекорд России. / Пять этажей и общага: челябинцы представили, как реально изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»