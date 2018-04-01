Россияне меняют отношение к противоположному полу

Российские женщины стали меньше ценить в мужчинах ум и способность зарабатывать, обращая больше внимания на порядочность и хозяйственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Левада-центр исследовал гендерные стереотипы россиян. Предыдущий анализ проводился в январе 2015 года.

«В целом, среди самых ценных качеств у мужчин по-прежнему лидируют «ум», «умение заработать» и «порядочность», а у женщин – «хозяйственность» и «хорошая внешность», – отмечают социологи. – Вместе с тем, динамика общественного мнения указывает на некоторое снижение популярности морально-нравственных качеств («порядочности» и «верности»), что, вероятно, корреспондирует с общим снижением обеспокоенностью проблемой морали в обществе. Если, например, в 1997 году четверть совершеннолетнего населения отмечала среди проблем, которые её тревожат, «кризис морали, культуры, нравственности», то сейчас их доля составляет порядка 15% – 16%».

В целом, женщины начали относиться к мужчинам снисходительнее: если в 2008 году более всего ценили в мужчинах ум 68% россиянок, то в 2015 – уже 59%, а сегодня – лишь 51%.

Умение зарабатывать в 2015 году выносила в приоритеты каждая вторая респондентка, сейчас – 41%. Число более всего ценящих мужскую верность за 10 лет сократилось с 29% до 23%, заботливость – с 29% до 18%, а независимость с 17% до 11%.

А вот хозяйственность в мужчинах стали ценить 20% участниц опроса против 17% в 2015-м, порядочность – 37% против 35%.

Сильная половина человечества тоже постепенно меняет пристрастия: в 2015 году хозяйственность считали главным достоинством женщины 49% мужчин, сейчас – 46%; заботливость ценят 32% (в 2015 году – 39%), хорошую внешность 31% (в 2015 году – 41%).

Число почитателей женского ума сократилось с 32% до 25%, верности – с 33% до 30%, порядочности – с 29% до 25%.

Зато мужчины стали больше ценить в женщине легкий характер (число считающих его главным достоинством выросло с 15% до 19%), а также независимость и стремление к успеху.

Справка «Нового Дня»

Опрос проведен 7 – 12 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Москва, Игорь Юров

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