Протестные настроения: южноуральцы раскритиковали принципы школьного обучения

В Челябинской области набирает популярность альтернативное образование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли аналитики магнитогорской организации содействия благополучию семьи, изучив мнение жителей региона, отказавшихся от традиционной формы обучения детей.

В опросе приняли участие около сотни южноуральских семей, что составляет одну треть от общего количества перешедших на альтернативное образование. В первую очередь, исследователей волновала мотивация родителей.

«Мы пытались узнать, что движет людьми, выбирающими семейную форму обучения, – поясняет руководитель проекта Ирина Бузунова. – В итоге 75% родителей заявили, что ориентируются на то, что им хочется развивать самостоятельность ребенка и творческий подход к жизни. Они против того, чтобы вся жизнь ребенка состояла из мелкой нарезки задач, и дети выпускались из школы с компетенциями, которые требует современное образование (системное мышление, готовность рисковать, предпринимательские навыки)».

На втором месте оказались родители, не согласные с унифицированностью обучения. Третье место заняли противники высоких нагрузок в школе и желающие сохранить здоровье своих детей.

Часть южноуральцев заявили, что благодаря альтернативному образованию они смогут выстроить процесс обучения более эффективно, нежели им предлагает государство. Другие намерены разработать индивидуальную образовательную траекторию ребенка, в частности, углубленно изучать отдельные предметы.

Авторы исследования отмечают, что нередко дети на семейном обучении значительно опережают ровесников по освоению школьных программ.

Челябинск, Юлия Димова

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