Очередная провокация: журналист-функционер заявил о прекращении голодовки в «Конасе»

Коллектив челябинской школы каратэ опроверг информацию о прекращении голодовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня участники акции протеста в поддержку заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Олега Строгонова встретятся с представителем губернатора Челябинской области.

Организатор голодовки, старший тренер спортшколы «Конас» Владимир Холкин сообщил, что пообщавшись накануне с замглавы администрации Игорем Лопаткиным, активисты пообещали взять тайм-аут. Перерыв подразумевал, что голодающие устроят «день тишины» и не будут комментировать акцию протеста в СМИ. Также из-за резкого ухудшения здоровья было решено отстранить от голодовки всех женщин. При этом мужчины продолжают отказываться от еды.

Между тем, третьи лица, не участвовавшие во вчерашней встрече спортсменов с чиновниками, расценили беседу по-своему.

В частности, руководитель ГТРК «Южный Урал», представитель Федерации каратэ России Петр Васильев заявил о достигнутой договоренности с протестующими.

«Голодовка в школе каратэ «Конас» прекращена. Губернатор Борис Дубровский предложил бастующим тренерам вариант её разрешения, который они приняли: Юлия Чернякова – директор, Олег Строгонов – заместитель. Остальные подробности и детали позже», – написал руководитель ГТРК «Южный Урал» на своей странице в соцсети. Правда, позже журналист-функционер поправил пост, дописав, что информация изменилась, и акция протеста в «Конасе» продолжается.

Напомним, два десятка сотрудников спортшколы объявили голодовку вечером 4 апреля. Ранее активисты провели пикет в поддержку уволенного директора. На крайние меры спортсменов толкнула нерешенная ситуация вокруг оптимизации муниципальных спортшкол Челябинска, расторжение контракта без объяснения причин с мастером спорта Олегом Строгоновым и исключение около полусотни воспитанников «Конаса» из состава сборной Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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