В Челябинске «скорая» протаранила легковушку

В Челябинске машина скорой помощи попала в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария с участием медицинского автомобиля произошла сегодня в 8:15 на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

По данным очевидцев, виновником аварии стал водитель ВАЗа, не уступивший дорогу «скорой». Удар пришелся в бок легковушки.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе ГИБДД города информацию подтвердили, однако двигалась ли «скорая» с включенной сиреной и находился ли в салоне пациент, сообщить затруднились.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.04.18

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