В Челябинске «скорая» протаранила легковушку

В Челябинске машина скорой помощи попала в ДТП.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария с участием медицинского автомобиля произошла сегодня в 8:15 на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.
По данным очевидцев, виновником аварии стал водитель ВАЗа, не уступивший дорогу «скорой». Удар пришелся в бок легковушки.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе ГИБДД города информацию подтвердили, однако двигалась ли «скорая» с включенной сиреной и находился ли в салоне пациент, сообщить затруднились.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 13.04.18
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