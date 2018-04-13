На Южном Урале ищут женщину, закопавшую младенца в лесу

В Челябинской области четвертый месяц ищут мать новорожденного, найденного мертвым в лесу.

Как уже сообщал «Новый День», вопиющий случай произошел в декабре 2017 года. В отдел полиции «Южноуральский» позвонил мужчина и сообщил, что его бывшая сожительница в домашних условиях родила ребенка и закопала его в лесном массиве в 10 километрах от села Дуванкуль Еткульского района.

Прибыв на указанное место, следственно-оперативная группа обнаружила труп младенца.

По факту убийства матерью новорожденного ребенка возбудили уголовное дело. Вскоре была установлена личность женщины, однако задержать преступницу не могут до сих пор.

Известно, что женщина ведет асоциальный образ жизни, не имеет определенного места жительства.

Полиция распространила ориентировку 38-летней уроженки города Белорецк Республики Башкортостан:

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины.

Была одета: дубленка темного цвета с капюшоном, шапка вязанная черного цвета, вязаные гамаши сине-черного цвета, на ногах бурки черного цвета на молнии.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении объявленной в розыск женщины, просят сообщать в отдел полиции «Увельский» или по телефонам: 02, (8 351 66) 3-11-92, сот. 8-951-442-57-00.

Челябинск, Юлия Димова

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