На скользкой трассе перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие

Рейсовый микроавтобус из Магнитогорска попал в ДТП в Башкирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария с участием маршрутного такси произошла накануне днем в Абзелиловском районе республики.

«Близ деревни Давлетово на проезжей части опрокинулась пассажирская «Газель» под управлением 27-летнего местного жителя, – написал в своем блоге начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. – В автобусе находились шесть пассажиров».

По словам водителя, в обычные дни он выполнял рейсы по маршруту «Магнитогорск – Аскарово», но 12 апреля направлялся на техобслуживание, а пассажиров взял по пути.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась женщинам. Какие именно травмы получили пассажирки маршрутки, не уточняется.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится административное расследование.

С начала года это не первый случай, когда междугородние автобусы попадают в ДТП на трассах Башкирии.

Напомним, 27 февраля на 1546 километре автодороги М5 в Иглинском районе столкнулись микроавтобус Mercedes Spring, следовавший по маршруту «Уфа – Усть-Катав» и грузовик MAN.

В результате происшествия 8 пассажиров, а также водитель автобуса погибли на месте, еще 4 пассажира госпитализированы. В списке жертв оказались 6 южноуральцев, а также жители Башкирии и Оренбургской области в возрасте от 20 до 66 лет.

По итогам проверки Следственный комитет возбудил два уголовных дела: водителя большегруза обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 9 человек, дорожникам, по вине которых на скользкой трассе не оказалось реагентов, вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Расследованием уголовных дел занимаются следователи-криминалисты центрального аппарата СК России.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.04.18

В Миассе бизнес-леди обвела туристов вокруг пальца. / На Южном Урале ищут женщину, закопавшую младенца в лесу. / В Челябинске «скорая» протаранила легковушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»