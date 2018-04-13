Южный Урал вошел в десятку регионов по числу больных ВИЧ

В Челябинской области складывается неблагополучная ситуация по заболеваемости вирусом имуннодефицита человека.

Об этом в интервью «Российской газете» заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в число регионов-лидеров по количеству носителей ВИЧ также попали Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Тюменская и Новосибирская области.

Высокую концентрации смертельно опасной инфекции на данных территориях главный санитарный врач объясняет наркотрафиком, проходившим в 90-ые годы через указанные регионы.

По данным Росстата, в 2018 году число россиян с диагнозом ВИЧ достигло 940 тысяч человек. По итогам прошлого года выявлено 88,6 тысячи новых случаев заражения.

Более половины пациентов подхватили болезнь при гетеросексуальных контактах, 43% – при употреблении наркотиков. Также имеют место гомосексуальные контакты, случаи заражения при переливании крови и при родах.

В Челябинской области, по данным на 1 января 2018 года, насчитывалось 39 тысяч 27 человек, живущих с ВИЧ. За весь прошлый год выявлено 4 тысячи 435 новых случаев заражения.

«Основные носители вируса иммунодефицита человек – это люди в возрасте от 30 до 45 лет. А среди мужчин в возрасте 35-39 лет больше 3 процентов живут с установленным диагнозом – ВИЧ-инфицированные. А это, по сути, генофонд страны, – отмечает Анна Попова, добавляя, что такая картина характерна не только для России, но и для регионов Восточной Европы и Центральной Азии.

В конце апреля в Москве состоится очередная международная конференция по ВИЧ/СПИДу, где планируется обсудить вопросы надзора, эффективность и доступность антиретровирусной терапии, вопросы профилактики в подростковой среде, проблемы адаптации детей и подростков, а также острую проблему – ВИЧ-диссидентство.

Челябинск, Юлия Димова

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