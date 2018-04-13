Копейским «бунтарям» вынесли приговор по делу о массовых беспорядках в ИК-6

В Челябинской области вынесли два десятка приговоров по делу о массовых беспорядках в копейской колонии в ноябре 2012 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, на скамье подсудимых оказались 17 заключенных (в том числе бывших) ИК-6, отбывавших наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

11 обвиняемых признаны виновными в организации бунта, еще 6 человек наказали за участие в массовых беспорядках, в том числе у стен исправительного учреждения. Одного из них, Дмитрия Коломейцева, также осудили за нападение на сотрудника ОМОН.

Напомним, 24 и 25 ноября 2012 года заключенные копейской колонии №6 устроили массовую акцию неповиновения в знак протеста против вымогательств и избиений, расцененную руководством учреждения и ГУФСИН по Челябинской области как бунт.

Под стенами режимного объекта собралась группа людей, поддержавших акцию протеста заключенных. Позже были задержаны несколько человек, которых обвинили в нападении на сотрудников ОМОН и массовых беспорядках, приведших к дезорганизации деятельности ИК №6.

Кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках внутри колонии.

Судом установлено, что «организаторы, в числе которых были Камалетдинов, Баязитов, Киселев, Ахмедов, Рагим, путем личных уговоров привлекли к участию в бунте других осужденных (не менее 1,1 тысячи человек), кроме того, своих знакомых, находившихся за пределами ИК-6… В назначенный день они взобрались на крышу здания отрядов, где развесили провокационные плакаты, криками призывали поддержать их и применять насилие к заключенным, сотрудничающим с администрацией и отказавшимся поддержать протест».

«Массовые беспорядки сопровождались насилием и погромами. Кроме того, ко входу колонии прибыли родственники, друзья и знакомые осужденных – порядка 250 человек, бросавшие камни, стеклянные бутылки, куски наледи в оцепление сотрудников ОМОНа, пытались перевернуть автомобиль полиции. Рагим и другие неустановленные организаторы при помощи скрытых средств мобильной связи координировали действия участников массовых беспорядков за пределами колонии», – добавили в суде.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, заявив, что события в ИК-6 были мирной акцией протеста, на которой они отстаивали свои права.

При назначении наказания в качестве отягчающих обстоятельств суд признал наличие в действиях 15 осужденных рецидива преступления, смягчающими обстоятельствами стало наличие на иждивении малолетних детей и состояние здоровья обвиняемых.

В зависимости от степени участия и «репутации» подсудимых суд приговорил организаторов и исполнителей беспорядков в колонии к реальным срокам – от 2 лет 8 месяцев до 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колониях общего, особого и строгого режимов. Коломейцев оказался единственный участником бунта, приговоренным к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, с самого начала расследования челябинские правозащитники заявляли, что обществу не приходится рассчитывать на всестороннее и объективное расследование копейских событий: на два уголовных дела в отношении начальника колонии пришлось больше десятка дел против участников акции протеста, которых обвинили в организации массовых беспорядков.

Вскоре после массовых беспорядков в ИК-6 начальника колонии Дениса Механова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном изготовлении оружия.

По первому обвинению суд приговорил Механова к трем годам условно, по второму – к шести месяцам условно и 1,5 годам испытательного срока, тут же освободив подсудимого по амнистии в честь 70-летия Победы.

Челябинск, Юлия Димова

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