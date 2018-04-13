Глава южноуральского муниципалитета уходит в отставку

Людмила Шаталова покидает пост главы администрации Троицкого района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем намерении чиновница уже предупредила губернатора Бориса Дубровского, накануне встретившись с ним в резиденции.

Официальной причиной отставки Людмилы Шаталовой называют личные мотивы.

В пресс-службе главы региона факт увольнения руководителя муниципалитета подтверждают, отмечая, что у губернатора нет никаких претензий к работе чиновницы, однако окончательное решение будет принято на сессии районного собрания депутатов.

Напомним, Людмила Шаталова работает в администрации Троицкого района с 1998 года. В 2006 году была назначена на пост главы района, в 2016 году была вновь избрана на ту же должность.

Челябинск, Юлия Димова

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