В Челябинске мусоровоз покалечил старушку

В Челябинске водитель мусоровоза сбил пожилую женщину.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла в минувшие выходные во дворе дома №4 по улице Салютная.
Молодой мужчина за рулем спецтехники, двигаясь задним ходом, не заметил 82-летнюю старушку, шедшую по двору.
В результате происшествия пенсионерку с различными травмами госпитализировали.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.
Отметим, водители челябинских мусоровозов с завидной регулярностью сбивают во дворах пожилых граждан. Так, весной 2016 года 23-летний работник МУП «Горэкоцентр» за рулем мусоровоза КАМАЗ наехал на старушку во дворе дома по проспекту Ленина. От полученных травм пешеход скончалась на месте, а виновник аварии с места происшествия скрылся. Позднее водителя задержали и предъявили ему обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.
Челябинск, Юлия Димова
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