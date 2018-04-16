В Челябинске мусоровоз покалечил старушку

В Челябинске водитель мусоровоза сбил пожилую женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла в минувшие выходные во дворе дома №4 по улице Салютная.

Молодой мужчина за рулем спецтехники, двигаясь задним ходом, не заметил 82-летнюю старушку, шедшую по двору.

В результате происшествия пенсионерку с различными травмами госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.

Отметим, водители челябинских мусоровозов с завидной регулярностью сбивают во дворах пожилых граждан. Так, весной 2016 года 23-летний работник МУП «Горэкоцентр» за рулем мусоровоза КАМАЗ наехал на старушку во дворе дома по проспекту Ленина. От полученных травм пешеход скончалась на месте, а виновник аварии с места происшествия скрылся. Позднее водителя задержали и предъявили ему обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

Челябинск, Юлия Димова

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