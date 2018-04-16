На трассе под Челябинском нашли свалку опасных медотходов

В Чебаркульском районе неизвестные выбросили на обочину опасные медицинские отходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сотнях использованных шприцов и «коллекции» биоматериала, возможно, зараженного гепатитом, туберкулезом или даже ВИЧ, рассказали в соцсетях очевидцы.

Пакеты, набитые пробирками с кровью, банками с анализами и другими отходами класса Б, обнаружены на обочине трассы «Челябинск – Миасс» в районе поселка Мисяш.

Часть мешков, не имеющих маркировки с указанием даты сбора анализов и фамилии ответственного лица, уже порвались, а значит, неизвестные инфекции могут растаскивать птицы, грызуны, попадать в почву и грунтовые воды.

Отметим, эпидемиологические опасные отходы класса Б должны храниться в пакетах желтого цвета в специальных баках с закрытой крышкой. Неутилизированные в течение 24 часов отходы необходимо держать в холодильниках. Пока же свалка медицинского мусора угрожает здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Как уже сообщал «Новый День», весной 2017 года активисты ОНФ обнаружили грубые нарушения в работе сортировочного цеха в Красноармейском районе. Под открытым небом месяцами хранились десятки разодранных мешков с использованными шприцами, бинтами и другими отходами особо опасных классов Б и В.

Также было установлено, что медицинские изделия сотрудники цеха перебирают голыми руками, рискуя заболеть сами и заразить других смертельно опасными инфекциями.

Кроме того, на предприятии не соблюдены требования обустройства участка по обращению с опасными отходами. В помещениях нет разделения на «чистую» и «грязную» зоны: в цехе одновременно разбирают запрещенные для вскрытия пакеты и тут же едят и пьют чай.

В свою очередь, медицинские отходы, сортируемые для реализации вторичного сырья, обеззараживают, лишь промывая в холодной воде. Это, по мнению экспертов, грозит возникновением ЧС не только в регионе, но и за пределами Челябинской области. По итогам прокурорской проверки в отношении директора сортировочного цеха возбуждено административное дело по факту нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Руководителю ООО «Котельная №3» внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.

Челябинск, Юлия Димова

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