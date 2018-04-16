Ни денег, ни телефона: в Челябинске третий день ищут девочку-подростка

Несовершеннолетняя челябинка пропала при загадочных обстоятельствах.
Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС», 17-летняя Александра Моргачева ушла из дома по улице Доватора в полдень 14 апреля и до сих пор о ней ничего неизвестно.
Приметы: на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, ниже плеч. Глаза серо-голубые, на лице пирсинг, кольцо в носу.
Была одета в куртку, кроссовки и джинсы черного цвета, черную водолазку с изображением кошки.
Примечательно, что документы и телефон подростка остались дома. По информации родственников, у пропавшей с собой нет даже денег.
В настоящий момент добровольцы устанавливают местонахождение молодой челябинки. Всех, кто располагается информацией о пропавшей девушке, просят сообщать по телефонам: +7 908 053 41 97 (Ирина), +7 900 095 52 67 (Татьяна).
Челябинск, Юлия Димова
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