По факту обвала потолка в миасском ТРК возбуждено уголовное дело

Следственный комитет ищет виновных в обрушении потолка в торговом комплексе Миасса.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП в торговом центре «Слон» произошло в минувшую субботу. На 64-летнюю клиентку магазина одежды упали конструкции подвесного потолка на площади 30 квадратных метров. Общая площадь обрушения составила порядка 200 квадратных метров.

В результате происшествия пострадавшую с сотрясением мозга и компрессионным переломом позвоночника доставили в больницу. Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали остальных посетителей и закрыли ТРК до выяснения всех обстоятельств случившегося.

В ходе доследственной проверки установлено, что причиной обрушения потолочных конструкций явился некачественно выполненный ремонт.

15 апреля по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ следователи возбудили уголовное дело (часть 1 статьи 216 УК РФ). По данным руководителя следственного отдела Миасса Анатолия Селиверстова, с 29 июля по 1 сентября 2016 года в помещении магазина торговой марки «Манго» проводились работы по установке декоративного подвесного потолка. Менее чем через два года в отделе произошло обрушение, юридическому лицу причинен крупный ущерб на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Собеседник агентства отметил, что фигурантов в деле пока нет. В настоящий момент опрашиваются свидетели, потерпевшие, изымается документация, назначены строительно-технические экспертизы, по итогам которых будет дана уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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