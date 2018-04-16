«Украл – протухла – схоронил»: на Южном Урале в промысловом озере утопили бюджетные миллионы

Муниципальное предприятие Кунашакского района заподозрили в мошенничестве при реализации рыбной продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деятельность МУП «Балык», на 25 лет арендовавшего озеро Шугуняк, в настоящий момент проверяют полицейские.

«Осенью прошлого года к нам обратились сотрудники муниципального предприятия с просьбой разобраться с захоронением в водоеме огромной партии нереализованных окуней», – рассказывает руководитель экологической организации «Маяк-57. Наследие» Рустам Хасанов.

По предварительным данным, в конце 2017-го по решению директора «Балыка» в озеро было сброшено 40 тонн испорченной рыбы, не обитающей в данном водоеме.

После жалобы сотрудников экологи провели выездную проверку, однако дохлую рыбу не нашли – водоем к тому времени уже сковало льдом.

История получила продолжение в начале апреля. В связи с активным снеготаянием озеро очистилось ото льда, и выброшенная рыба всплыла на поверхность. Активисты написали обращения в прокуратуру, Росприроднадзор и министерство экологии Челябинской области.

В ходе прокурорской проверки также выяснилось, что партия протухшей рыбы, поступившая в МУП «Балык», была не учтенной, не оприходована должным образом. «Если оценивать килограмм рыбы в 30 рублей, то в озере захоронено 1,2 миллиона рублей. При этом 50% дохода от реализации рыбы муниципальное предприятие обязано перечислять в районный бюджет», – поясняет эко-активист, отмечая, что, по мнению прокурора, имеет место законченное преступление по статье 159 УК РФ, совершенное по условной схеме «украл – протухла – схоронил».

В минувшую субботу на озеро выезжали эксперты-криминалисты. Полицейские сняли оттиск протекторов шин автомобилей, на которых, предположительно, вывозилась испорченная рыба. Кроме того, оперативники объявили в розыск два китайских грузовика, по данным Хасанов, находящихся в собственности руководителя МУПа, также опросили сотрудников предприятия.

Между тем, кунашакцы всерьез опасаются, что десятки тонн гнилой рыбы могут нанести местному озеру непоправимый вред и даже спровоцировать экологическую катастрофу.

Особо остро ситуация с захоронением рыбы проявилась на фоне многолетнего загрязнения водоема жидкими бытовыми отходами.

Как уже сообщал «Новый День», схема утилизации нечистот была официально разработана и реализована районной администрацией.

Началось все весной 2017 года: нечистотами затопило кладбище Кунашака, и общественники в поисках утечки стали проверять коммунальные сети. Каково же было их удивление, когда обнаружилось, что местные власти закопали под землей старые трубы протяженностью 3 километра и подцепили их к железному резервуару. Когда огромный бак наполнялся фекалиями, нечистоты сливали прямиком в болото, расположенное в береговой зоне озера Шугуняк.

В то же время чиновники вовсю отчитывались о проведенной «модернизации» очистных сооружений, на которые из бюджета было потрачено свыше полумиллиона рублей.

После жалобы экологов по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов было возбуждено уголовное дело. Однако после смены главы района коммунальные страсти поутихли. В настоящий момент экологи добиваются уголовного преследования нового главы района, по их данным, продолжающего сливать бытовые отходы в промысловое озеро.

«На прошлой неделе мы пробились на прием к генерал-лейтенанту, зампредседателя Следственного комитета РФ Илье Лазутову и передали ему материалы уголовного дела по очистным сооружениям и жалобу на злоупотребление полномочиями районных властей», – добавил Рустам Хасанов. Реакции из силовых органов на данный момент не последовало.

Челябинск, Юлия Димова

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