Маршрутчик, угробивший 15-летнюю челябинку, пустился в бега

Водитель маршрутного такси, по вине которого скончалась 15-летняя челябинка, сбежал из страны.

Как уже сообщал «Новый День», резонансная авария произошла 14 марта на улице Горького. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в нее на скорости влетел водитель маршрутки №91. На помощь пострадавшей бросились очевидцы. По словам горожан, сбитый ребенок еле дышал, пульс не прощупывался. В крайне тяжелом состоянии школьницу доставили в больницу, там она впала в кому. Две недели врачи боролись за жизнь пострадавшей, но 29 марта девушка скончалась, не приходя в сознание.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело. Виновник аварии, уроженец Кыргызстана, на время следствия находился под подпиской о невыезде.

Испугавшись реального наказания (санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет), водитель маршрутки скрылся от следствия за пределами России.

В настоящий момент решается вопрос об объявлении водителя в международный розыск. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

В пресс-службе областного полицейского главка РИА «Новый День» оперативно прокомментировать побег маршрутчика не смогли.

В УМВД по Челябинску сообщили, что в рамках уголовного дела проводятся мероприятия, необходимые для сбора доказательств и привлечения виновного к ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.04.18

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