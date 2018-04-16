Отравили лекарствами? На Южном Урале семью врачей обвинили в смерти пациентки

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели женщины в реанимации южноуральской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагический случай произошел с 30-летней жительницей Коркино.

В первых числах апреля у женщины, воспитывающей 5-летнего сына, неожиданно случился приступ тахикардии, и она обратилась за помощью к участковому врачу. Терапевт отправила пациентку на ЭКГ и прописала ей таблетки от повышенного давления.

После приема лекарства самочувствие женщины резко ухудшилось. В тот же вечер ее на «скорой» доставили в реанимацию городской больницы, где на следующее утро она скончалась.

Родственники погибшей считают, что к летальному исходу привела череда врачебных ошибок. Женщина никогда не жаловалась на повышенное давление, а после прописанного ей медикаментозного лечения артериальное давление настолько снизилось, что потребовалась экстренная медицинская помощь.

Вопросы возникли и к работе реаниматолога, по данным родных, даже не пытавшегося спасти пациентку. Как выяснилось позднее, женщине не провели интубацию и не подключили к аппарату ИВЛ.

Однако наибольшее возмущение у родных жительницы Коркино вызвал поставленный ей посмертный диагноз. Врачи заявили, что в данном случае имеет место суицид. Правда, по свидетельствам друзей погибшей, женщина до последнего дня излучала позитив и строила планы на будущее. Поэтому близкие не верят уверениям медиков.

Загадочным «суицидом» в реанимации городской больницы уже заинтересовался Следственный комитет. Силовики изъяли зарегистрированный в аптеке рецепт с фамилией терапевта и чек на оплату лекарства.

Что касается реанимационных мероприятий, то проверка по ним продолжается: опрашиваются сотрудники медучреждения.

«СК выяснил у патологоанатома, что действий по ее спасению вообще никаких не предпринималось. Реаниматолог не делал ничего!», – написал знакомый погибшей в своем блоге в ЖЖ.

Между тем, связаться с участковым врачом близким горожанки так и не удалось. Зато выяснилось, что реаниматолог является родственником того самого терапевта. Южноуральцы полагают, что мужчина заранее предупредил тещу о летальном исходе пациентки. Этим же семья погибшей объясняет и неожиданную пропажу медицинской карты больной в регистратуре поликлиники.

В пресс-службе минздрава Челябинской области разгорающийся в больнице Коркино скандал прокомментировать не смогли, сославшись на решение не комментировать инциденты, заинтересовавшие СКР. В пресс-службе регионального следственного управления РИА «Новый День» пообещали предоставить комментарий по факту гибели пациентки позднее.

Челябинск, Юлия Димова

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