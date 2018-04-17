На оживленной улице Челябинска отключили светофоры

В Металлургическом районе Челябинска отключили светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе города, с 9 часов не работают светофоры на шоссе Металлургов – возле завода КСМИ (остановка «Строительная») и на перекрестке с улицей Монтажников. Причина отключения – ремонтные работы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.04.18

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