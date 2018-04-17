Ну, где же ты, где?! Тепло не торопится на Южный Урал

Тепло не торопится на Южный Урал: до конца апреля столбики термометров вряд ли смогут преодолеть 15-градусную отметку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно предварительному прогнозу синоптиков, в среду, 18 марта, будет еще прохладно: если на юге региона воздух днем прогреется до +12, то на остальной территории будет не выше +8. Одним из самых теплых дней месяца станет четверг, 19 апреля: до +15. А в пятницу опять немного похолодает.

В воскресенье вновь резко потеплеет – до +15 по области и +13 в Челябинске. В понедельник, 23 апреля, тепло сохранится, но пойдет дождь. Осадки продолжатся и на следующий день, но резко похолодает – днем не выше +6.

Вся последняя неделя апреля будет относительно прохладной. И лишь 30 апреля столбики термометров поднимутся до +14.

Май тоже начнется с похолодания: если 1 мая синоптики обещают на Южном Урале еще +13 – +14, то 2 мая – уже +8. Настоящее потепление ожидается только к 9 мая – до +21.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.04.18

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