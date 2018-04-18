В Челябинске из окна больницы выпала пациентка

72-летняя челябинка выпала из окна больницы №1 пациентки на улице Воровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело женщины нашли под окнами хирургического корпуса. Установлено, что она лечились в отделении на 6 этаже.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку. В числе прочего анализируется качество и адекватность оказываемой погибшей пациентке медицинской помощи.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.04.18

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