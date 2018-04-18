ММК приступил к модернизации центральной электростанции

На Центральной электрической станции (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината установят новый турбоагрегат максимальной мощностью 50 МВт, что позволит существенно увеличить КПД станции и повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината.

Поставку паровой турбины Т-42/50 осуществит в апреле-мае АО «Уральский турбинный завод». Договор с компанией был заключен после проработки технических предложений и проведения тендерных процедур. Новая турбина будет установлена взамен прежней АТ-25-2, рассказал начальник ЦЭС ПАО «ММК» Андрей Решняк.

Агрегат укомплектован современной системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет снижение потребления природного газа и увеличение КПД станции в целом. Срок службы новой турбины – не менее сорока лет.

Генератор мощностью 50 МВт для турбины, изготовленный Новосибирским научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» ПАО, уже прибыл на промплощадку комбината. По мощности турбогенератор вдвое превышает прежний, что позволит увеличить установленную электрическую мощность станции.

В настоящий момент на месте реконструкции энергоблока идут строительные работы, осуществляется перенос оборудования. Планируется, что установка новой турбины начнется в мае-июне. Затем будут произведены пусконаладка, обвязка трубопроводами и другие работы. Запуск нового энергетического оборудования в работу запланирован до конца текущего года.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 18.04.18

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