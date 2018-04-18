Джаз и шампанское: на улицы Челябинска вышел музыкальный трамвай (ВИДЕО, ФОТО)

В Челябинске презентовали музыкальный трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея принадлежит челябинской филармонии: таким образом предполагается привлекать горожан на концерты и другие мероприятия.

Чтобы музыкальный вагон можно было узнать издалека, на нем разместили фотографии известных челябинских артистов.

В первый рейс трамвай отправился с музыкантами джаз-ансамбля «Уральский диксиленд», пассажирам предлагали шампанское

Трамвай будет ходить по маршруту №16 «улица Чичерина – завод Колющенко». Правда, на борту больше не будет ни игристого вина, ни диксиленда: пассажирам будут предложены аудиопрограммы о Челябинске, его достопримечательностях, записи выступлений местных артистов. По большим праздникам возможна и живая музыка.

Челябинск, Виктор Вагнер

Челябинск. Другие новости 18.04.18

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