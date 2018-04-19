ММК инвестировал в экологию более 4 млрд рублей

В 2017 году инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составили 4 млрд 157,8 млн рублей. С 2018 по 2025 годы компания потратит на природоохранные мероприятия более 38 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ММК, на строительство и реконструкцию объектов по улучшению качества атмосферного воздуха в 2017 году направлено более 2,5 млрд рублей. В результате выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 2,5 тысячи тонн в год.

Среди крупнейших проектов прошлого года – реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и10. Эти мероприятия осуществлялись согласно четырехстороннему соглашению о взаимодействии между ММК, Челябинской областью, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, заключенному в рамках проведения в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Также в 2017 году ММК реализовал 15 мероприятий по охране водных объектов, что обеспечило сокращение сбросов загрязняющих веществ почти на 700 тонн в год. В 2017 году компания приступила к реализации масштабного проекта по реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя. Завершить этот проект планируется в 2018 году. В результате чего объем сточных вод сократится в 11 раз, масса загрязняющих веществ снизится в 7 раз.

В рамках программы по рекультивации Западного карьера горы Магнитной компания в 2017 году высадила деревья и кустарники на территории в 20 тыс. м². Из них 920 саженцев деревьев (ясень и яблоня) и 1,5 тысячи кустарников (акация и шиповник).

Также в 2017 году ММК переработал 5,6 млн тонн шлаков, накопленных в отвалах II и III очереди. В текущем году компания завершит переработку отвала III очереди.

Помимо рекультивации нарушенных земель, ММК в 2017 году осуществил экологическую акцию по озеленению городского пространства. На территории 77 школ и детских садов было высажено 1000 саженцев ясеня и клена, а в южных микрорайонах города – 460 двухлетних сибирских елей.

Постоянное снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, что обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие компании, заявили на предприятии.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 19.04.18

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