«Металлург» и «МегаФон» провели мастер-класс на льду для детей, победивших рак

У старшего тренера «Металлурга» появились новые подопечные

За 60 минут игроки магнитогорского «Металлурга» научили детей из центра помощи «Надежда» и ребят, победивших онкологию, вести шайбу и защищать ворота. Тренировку на ледовой арене со старшим тренером «Магнитки» и ведущими игроками организовали хоккейный клуб и компания «МегаФон».

Старший тренер клуба Виктор Козлов провел тренировку для необычных игроков. Почти час ребята отрабатывали приемы, забрасывали шайбы в ворота. К мастер-классу присоединились игроки «Металлурга» Игорь Швырев и Александр Игошев, а также капитан команды МХЛ «Стальные лисы» Егор Коробкин. Хорошее настроение создавал талисман «Металлурга» – лисенок Тимоша.

«Я видел, как у этих мальчишек горели глаза, когда они встали на лед. Эта арена – знаковая не только для хоккеистов, но и для всего Магнитогорска, ведь здесь «Металлург» одержал немало побед. Мы верим, что пример настоящих игроков вдохновит ребят никогда не сдаваться, всегда стремиться к победе и достигать поставленных целей», – поделился впечатлениями Виктор Козлов, старший тренер хоккейной команды «Металлург».

После тренировки мальчишки смогли пообщаться с хоккеистами и задать вопросы о спорте и личной жизни. Большего всего их интересовало, что помогает игрокам побеждать. По мнению спортсменов, регулярные тренировки и трудолюбие, – ключ ко всем достижениям. Помимо занятий на льду, у каждого игрока есть свое хобби. Например, Егор Коробкин любит читать книги, а Александр Игошев играет в теннис.

Все участники мастер-класса получили автографы и сделали снимки с хоккеистами на память, а в завершение попробовали торт, который участникам мастер-класса подарил «МегаФон».

«Сегодня мы впервые организовали мастер-класс на льду для детей из центра помощи «Надежда» и ребят, перенесших онкологические заболевания. Для них это возможность встретиться с кумирами, улучшить технику катания, владения и контроля шайбой. Ребята были в восторге от этой встречи и они охотно делились фотографиями с хоккеистами в социальных сетях. А «МегаФон» сделал это общение доступнее, обеспечив высокую скорость интернета на ледовой арене», – отметил Евгений Рязанов, руководитель подразделения «МегаФона» в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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