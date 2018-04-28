День рождения Вселенной: могут ли Законы защитить оппозиционеров

Сегодня, несмотря на рабочую субботу и прочие мелкие и крупные неприятности, у нас есть прекрасный повод веселиться и праздновать. 28 апреля можно считать днем рождения Вселенной – той, какой мы ее знаем. Или думаем, что знаем. Об это реплика культуролога Марина Краенко:

«Заметили? В сует и неразберихе нынешней жизни мы не успеваем вспоминать-отмечать великие даты. Как, например, сегодня. 28 апреля – это не просто рабочая суббота перед праздником солидарности трудящихся.

28 апреля почти четыреста лет назад человечество впервые гармонизировало свою Вселенную. В этот день в 1686 году сэр Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своей удивительной книги «Математические начала натуральной философии». Как в той эпиграмме физиков:

Был этот мир великой тьмой окутан

Да будет свет

И тут явился Ньютон…

Вселенная Ньютона величественна и понятна. Она содержит большое множество объектов и помещается в бесконечном однородном пространстве, никак не влияющем на движение небесных тел, и в равномерном однонаправленном времени. В ней действуют простые совершенные законы. Вы же учились в школе, хотя бы три основных Закона классической механики помните?! Должны помнить, ну хотя бы третий: на всякое действие есть противодействие… Для того, чтобы описать все это гармоничное великолепие, мыслитель ввел дифференциальное и интегральное исчисления, позволяющие определять силы, импульсы, траектории, скорости, ускорения всего, что во Вселенной находится. Без этой завершённой картины не случилось бы современной науки, самых разных технологий, космонавтики, наконец.

Про окружающий мир, законы которого он полагал, что постиг, ученый писал: «Строй и жизнь вселенной могли произойти только по мысли и воле Существа Самобытного, которого я называю Господь Бог».

Сам Ньютон, ещё при жизни увенчанный славой и почестями, был очень скромен и даже скрытен, заслуги свои перед собратьями по разуму скорее преуменьшал: «Сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время от времени отыскивает камешек более пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным». Позже таким же мальчиком, но на другом берегу стал Эйнштейн, увидевший другую Вселенную:

Но сатана недолго ждал реванша

Пришел Эйнштейн

И стало все, как раньше.

Резерфорд, кажется, говорил, что немного завидует эпитафии на могиле классика: «Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого».

P.S. А спустя четверть тысячелетия после выхода манускрипта ученого, его коллега – Лев Ландау считал, что именно Ньютон стал его ангелом-хранителем ввиду этой даты «и вообще, как товарищ по теоретическому цеху».

Дело в том, что именно в этот день в 1938-м году Ландау – уже профессора, ведущего советского физика-теоретика арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. За три дня до ареста Ландау вместе с одним из коллег составил антисталинскую листовку, где осуждался существовавший режим террора, а Сталин назывался фашистским диктатором и сравнился с Гитлером и Муссолини, в листовке был и призыв к свержению сталинского режима.

Текст листовки был передан антисталинской группе студентов для распространения по почте перед первомайскими праздниками. Конечно же, данный документ попал в руки сотрудников органов госбезопасности СССР. Впрочем, у НКВД имелось и множество других «материалов» на Ландау, по большей части его неосторожные высказывания о ситуации в стране и науке… В следственном изоляторе Бутырки ученый провел ровно год. За него буквально дрался начальник – директор Института Физических Проблем Петр Капица и вступился датский коллега Нильс Бор. Ландау выпустили 28 апреля 1939 года «на поруки академику Капице», и, как уже было сказано, не без «теневого» участия физика и философа, математика и алхимика Исаака Ньютона.

Челябинск, Марина Краенко

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