Уральцы предпочитают «небесные» смартфоны

Связисты выяснили, каким цветам отдают предпочтение уральцы при выборе гаджетов.

Уральцы стали чаще покупать яркие смартфоны. Самыми популярными цветами в мобильной жизни жителей Урала стали голубой и синий. По данным «МегаФона», такие девайсы с начала весны приобрел каждый десятый покупатель в салонах связи оператора, что почти в два раза чаще, чем годом ранее.

На мобильные предпочтения уральцев могли повлиять хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», который за месяц набрал двести тысяч запросов в поисковике Яндекса, наступление весны, желание поскорее отправиться в отпуск на море и широкий ассортимент таких телефонов в салонах «МегаФона».

Посетителям точек собственного ритейла оператора и витрин виртуального магазина доступно свыше 40 моделей смартфонов в небесных оттенках.

Уральцы предпочитают украшать свою жизнь такими гаджетами в понедельник – это самый популярный день недели для покупок цветных девайсов. Меньший интерес к ним проявляется в выходные. Чаще других за такими гаджетами приходят женщины.

«Мобильный телефон постоянно с нами. Он часть жизни и, несомненно, влияет на настроение. Поэтому наша задача – предоставить широкий ассортимент оборудования, где каждый найдет вариант по душе. Лидируют сейчас помимо чёрного и серебряного – цвет моря и неба. Такой гаджет можно встретить в 2,5 раза чаще красного и в 20 раза чаще желтого», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» Алексей Быков.

На рынок активнее других выводят синие и голубые телефоны компании Samsung и Huawei. Помимо гаджетов можно также выбрать крышки, гарнитуры, внешние аккумуляторы, дата-кабели, наушники, компьютерные мышки и футляры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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