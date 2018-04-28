В магнитогорском парке появилась беспроводная система видеонаблюдения

Парк Магнитогорска «облагородили» виртуальными технологиями.

Власти Магнитогорска усилили безопасность жителей и гостей города. Благодаря беспроводной системе видеонаблюдения в парке у Вечного огня городские и охранные службы теперь следят за общественным порядком в онлайн-режиме. Связисты установили в популярном месте отдыха камеры, способные распознавать черты лица. Техника «узнает» отдыхающих днем, ночью и в период, когда нет освещения.

В рамках масштабной реконструкции главного парка Магнитогорска по инициативе администрации города связисты «МегаФона» установили видеокамеры на опорах уличного освещения. Чтобы изображение в режиме реального времени отображалось на мониторах диспетчеров, инженеры организовали локальную WI-FI сеть. Для хранения видеозаписей связисты настроили облачное хранилище. В случае необходимости ответственные сотрудники могут выгрузить архив данных.

«Ежедневно парк у Вечного огня посещают более 5 тысяч жителей. Онлайн-мониторинг территории повышает уровень безопасности горожан и обеспечивает сохранность паркового инвентаря. Команда «МегаФона» в кратчайшие сроки помогла в реализации этого технически-сложного проекта. Мы позаботились и об эстетическом облике зоны отдыха, чтобы минимизировать количество проводов, впервые было использовано беспроводное полуавтономное подключение оборудования», – отметил заместитель главы города Магнитогорска Юлий Элбакидзе.

Рядом с камерами установили аккумуляторы. Ночью они заряжаются от электричества, а днем обеспечивают бесперебойную работу системы видеонаблюдения.

«Цифровые технологии помогают нам работать и отдыхать в более комфортных условиях. Все больше городов Урала осознают значимость и удобство таких нововведений, Магнитогорск – в числе передовиков. Эффективность проекта очевидна: система видеонаблюдения позволяет распознавать номера автомобилей даже ночью. Такое техническое решение можно использовать на различных объектах. Благодаря нашим «мобильным дружинникам» оперативные службы могут быстрее принимать меры и сокращать время на поиск нарушителей», – рассказал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам на Урале компании «МегаФон» Евгений Иванов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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