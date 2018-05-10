Южноуралец хранил для «личных нужд» килограмм героина

Челябинский областной суд огласил приговор 40-летнему жителю Миасса, обвиняемому в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 6 апреля 2017 года мужчина продал более 38 граммов «синтетики». В этот же день и его, и покупателя задержали оперативники УФСБ России по Челябинской области. Оказалось, что еще в январе мужчина более килограмма синтетического героина: оставшиеся наркотики подсудимый хранил на соседнем с его домом участке.

Мужчина полностью признал вину в продаже 38 граммов синтетического героина, но заявил, что оставшееся – около килограмма – хранил для личного употребления.

Вынося приговор, суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей, хотя официально мужчина не женат и нигде не трудоустроен.

В результате ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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