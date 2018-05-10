В органах правоохраны Златоуста продолжаются кадровые чистки

В правоохранительных органах Златоуста продолжаются кадровые чистки.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта председатель СК Александр Бастрыкин отправил в отставку руководителя златоустовского следственного отдела Андрея Морозова.

Сегодня появилась информация, что покинул свой пост начальник полиции ОМВД Златоуста Олег Титков. Перед этим в вверенном ему ведомстве состоялась проверка финансовой деятельности, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения.

Кроме того, в соцсетях сообщается, что в ближайшее время готовится отставка и руководителя ОМВД Златоуста Андрея Таможникова: якобы он ушел в отпуск, из которого уже не вернется, но официального подтверждения этому нет.

Тем не менее, обязанности начальника городского отдела сейчас исполняет глава златоустовского ГИБДД Сергей Паутов.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 10.05.18

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