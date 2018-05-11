У маленького южноуральца обнаружено редчайшее генетическое заболевание

У жителя Челябинской области обнаружено редкое генетическое заболевание.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, в медико-генетическую консультацию ЧОДКБ обратилась мать полуторагодовалого ребенка: у малыша увеличена печень и отмечается задержка в развитии.

Генетическая экспертиза выявила тирозинемию – патологию, связанную с недостатком ферментов, необходимых для обмена аминокислоты тирозина в организме. Болезнь бывает наследственной или приобретенной, у детей встречается редко: 1 случай на 100 тысяч. Заболевание приводит к необратимым изменениям в нервной системе (центральной и периферической), почках и печени. При отсутствии лечения в течение 3 лет развивается рак печени.

Поскольку заболевание включено в список орфанных, ребенок будет пожизненно получать дорогостоящие жизненно важные лекарственные препараты бесплатно – дозировки для каждого пациента подбираются индивидуально.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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