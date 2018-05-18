В центрах занятости Челябинской области будут работать телефоны «горячей линии» для граждан и работодателей

21 мая в рамках Всероссийского Дня защиты от безработицы в центрах занятости населения Челябинской области будут работать телефоны «горячей линии» для граждан и работодателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение рабочего дня специалисты ответят на вопросы, связанные с законодательством в сфере занятости, расскажут о ситуации на рынке труда, о госуслугах и программах активной политики занятости.

«Горячие телефоны» в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области:

Код 8(351)

• информационно-аналитический отдел, тел. 261-51-28,

• программ и мероприятий в сфере занятости населения, тел. 261-51-44,

• организационно-кадровой и правовой работы, тел. 261-51-38,

• охраны и экспертизы условий труда, тел. 261-42-70,

• трудовой миграции и альтернативной гражданской службы, тел. 261-51-30,

• методического обеспечения регулирования оплаты труда в государственных учреждениях Челябинской области, тел. 237-08-93,

• отдел регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства, тел. 237-08-92.

«Горячие телефоны» центров занятости населения Челябинской области:

• ОКУ ЦЗН города Аши Код 8 (351-59) 3-27-84,

• ОКУ ЦЗН города Верхего Уфалея Код 8 (351-64) 5-59-81,

• ОКУ ЦЗН города Еманжелинска Код 8 (351-38) 2-01-57,

• ОКУ ЦЗН города Златоуста Код 8 (351-3) 62-21-56,

• ОКУ ЦЗН города Карабаша Код 8 (351-53) 2-32-27,

• ОКУ ЦЗН города Карталы Код 8 (351-33) 5-57-80,

• ОКУ ЦЗН города Касли Код 8 (351-49) 2-20-10,

• ОКУ ЦЗН города Катав-Ивановска Код 8 (351-47) 2-01-07,

• ОКУ ЦЗН города Коркино Код 8 (351-52) 4-50-07,

• ОКУ ЦЗН города Копейска Код 8 (351-39) 7-51-26,

• ОКУ ЦЗН города Кыштыма Код 8 (351-51) 4-08-24,

• ОКУ ЦЗН города Магнитогорска Код 8 (351-9) 42-05-55,

• ОКУ ЦЗН города Миасса Код 8 (351-3) 54-49-77,

• ОКУ ЦЗН города Озёрска Код 8 (351-30) 2-31-62,

• ОКУ ЦЗН города Сатки Код 8 (351-61) 4-39-88

• ОКУ ЦЗН города Снежинска Код 8 (351-46) 2-27-77,

• ОКУ ЦЗН города Трёхгорный Код 8 (351-91) 6-20-68,

• ОКУ ЦЗН города Троицка Код 8 (351-63) 2-68-07,

• ОКУ ЦЗН города Усть-Катава Код 8 (351-67) 2-59-30,

• ОКУ ЦЗН города Чебаркуля Код 8 (351-68) 2-09-44,

• ОКУ ЦЗН города Челябинска Код 8 (351) 774-56-90,

• ОКУ ЦЗН города Южноуральска Код 8 (351-34) 4-86-81,

• ОКУ ЦЗН Агаповского района Код 8 (351-40) 2-02-57,

• ОКУ ЦЗН Аргаяшского района Код 8 (351-31) 2-15-03,

• ОКУ ЦЗН Брединского района Код 8 (351-41) 3-54-38,

• ОКУ ЦЗН Варненского района Код 8 (351-42) 2-26-30,

• ОКУ ЦЗН Верхеуральского района Код 8 (351-43) 2-25-52,

• ОКУ ЦЗН Еткульского района Код 8 (351-45) 2-24-60,

• ОКУ ЦЗН Кизильского района Код 8 (351-55) 3-04-77,

• ОКУ ЦЗН Красноармейского района Код 8 (351-50) 2-26-92,

• ОКУ ЦЗН Кунашакского района Код 8 (351-48) 2-81-78,

• ОКУ ЦЗН Кусинского района Код 8 (351-54) 3-04-22,

• ОКУ ЦЗН Нагайбакского района Код 8 (351-57) 2-22-77,

• ОКУ ЦЗН Нязепетровского района Код 8 (351-56) 3-15-78,

• ОКУ ЦЗН Октябрьского района Код 8 (351-58) 5-29-62,

• ОКУ ЦЗН Пластовского района Код 8 (351-60) 2-27-16,

• ОКУ ЦЗН Увельского района Код 8 (351-66) 3-14-68,

• ОКУ ЦЗН Уйского района Код 8 (351-65) 3-18-65,

• ОКУ ЦЗН Чесменского района Код 8 (351-69) 2-16-88.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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