Освежили воздух: пока челябинские чиновники ставили велорекорды, на машинах рассекали их супруги (ФОТО)

Челябинские чиновники отчитались об участии в акции «На работу на велосипеде».

Как уже сообщал «Новый День», поддержать всероссийскую ежегодную акцию горожан призвали чиновники министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Цель – хотя бы на день снизить количество автомобильных выбросов. Правда, судя по ситуации сегодня утром на стоянке возле министерства, далеко не все сотрудники поддержали призыв собственного ведомства.

Людей на велосипедах возле министерства замечено не было.

Не наблюдалось двухколесных «коней» и возле челябинской мэрии.

А стоянка возле Молодежного театра была даже полнее, чем обычно.

Между тем, чиновники начали отчитываться об участии в акции.

Так, специалист отдела планирования и организации закупок министерства социальных отношений Челябинской области, по сообщению СМИ, «преодолел 10-километровое расстояние за 15 минут». Промчатся со средней скоростью 40 км в час по дорогам Челябинска да еще в час пик под силу не каждому автомобилю, а исполнить такое на обычном велосипеде способен только спортсмен-профессионал. А уже если учесть, что дорогу чиновному гонщику преграждали светофоры и переходить перекрестки велосипедист обязан исключительно пешком, то сотрудник минсоца сегодня утром упражнялся чуть ли не в троеборье: крутил педали, спрыгивал с велосипеда, бегом преодолевал перекрестки, запрыгивал на велосипед – иначе как бы он сумел сохранить такую скорость.

Но больше всего порадовал заместитель министра информационных технологий региона Игорь Фетисов. После его вдохновенного рассказа о пользе велосипеда и для человека , и для города, журналисты сообщили, что на оставшейся дома машине чиновника его жена повезла детей в детский сад.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Николай Бутов

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