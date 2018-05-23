Южноуральцы задолжали энергетикам 4,7 миллиарда рублей

Федеральный розничный рынок электроэнергии подвёл итоги первого квартала работы гарантирующих поставщиков. Уральский федеральный округ занял третье место в рейтинге собираемости платежей с потребителей.

Однако не всё так радужно. Намечается опасная тенденция увеличения задолженности отдельных категорий потребителей. Недополученные ежегодно проценты складываются в миллиардные долги электрической энергии перед поставщиками. Нарастающий итог непогашенного долга потребителей перед ПАО «Челябэнергосбыт» к концу марта достиг 4,7 миллиарда рублей.

Если в среднем по стране доля населения в структуре задолженности составляет 19%, то в Челябинской области этот показатель достигает 29%. В этой группе потребления процент оплаты хуже только на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. По итогам первого квартала долг бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» составил 1,4 миллиарда рублей.

«Отодвигая оплату потреблённой электроэнергии «до лучших времён», население, предприятия и организации области ставят под угрозу энергобезопасность всего региона», – заявил заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Алексей Порошин.

ПАО «Челябэнергосбыт» призывает потребителей добросовестно выполнять условия договора с поставщиком электроэнергии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.05.18

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