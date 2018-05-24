Связисты выяснили, зачем уральским предпринимателям мобильная связь

На Урале впервые определены мобильные биоритмы бизнеса.

Челябинские предприниматели предпочитают писать SMS, свердловские бизнесмены – звонить, а пермские любят «качать». В преддверии Дня предпринимательства в России аналитики «МегаФона» раскрыли подробности мобильной жизни уральских коммерсантов.

Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях среди бизнес-абонентов компании. По данным связистов, на Урале в мобильной сети «МегаФона» больше всего ИП зарегистрировано в Тюменском регионе, следом идут Свердловская и Челябинская области. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.

Самый общительный уральский предприниматель живет в Челябинске. Ежемесячно рекордсмен проводит за мобильными переговорами более 320 тысяч минут, для этого у него подключено сразу более ста номеров, для сравнения – самый разговорчивый коммерсант Свердловской области за последний месяц общался в 2 раза меньше – 150 тысяч минут.

Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них – каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «МегаФона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных равный 6 тысячам 800 фильмам. Его ближайший конкурент по регионам Большого Урала – индивидуальный предприниматель из Кирова – 2 тысяча 100 фильмов в месяц.

Общаться в онлайне тюменские, свердловские, ямальские и югорские ИП больше предпочитают во второй половине дня – об этом свидетельствует рост их мобильной активности после 14.00. В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми, наоборот – владельцы бизнеса решают дела с утра. В Пермском крае предприниматели одинаково активны – и утром и вечером.

«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», – отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Для руководителей компаний «МегаФон» предлагает тариф-конструктор «Управляй! Руководитель». Наряду с традиционными услугами – пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Подробнее на сайте www.megafon.ru

Челябинск, Виктор Елисеев

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