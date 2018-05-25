Южноуралец осужден за убийство, разбой и изнасилование несовершеннолетней

Челябинский областной суд огласил приговор южноуральцу, обвиняемому виновным в убийстве, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, изнасиловании малолетней и еще нескольких тяжких преступлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на 2 сентября 2012 года мужчина, находясь в селе Пластовского района в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на дом пожилой женщины. Хозяйка скончалась на месте от ножевого ранения в шею и голову. Грабитель забрал серебряную цепочку с кулоном, деньги, 12 бутылок водки, деревянную икону и 4 ножа. Затем поджег дом и скрылся с места преступления.

Кроме того с 2010 по 2016 год мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу – впервые это произошло, когда девочке было десять лет. Когда она «артачилась», отчим угрожал подростку ножом.

Помимо прочего, в сентябре 2016 года , управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он не выполнил требование инспекторов ГИБДД остановится. Когда сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного лихача, он набросился на них с матом и кулаками.

Как сообщил в пресс-службе Челябинского областного суда, мужчина вину в совершении преступлений не признал. Пояснил, что пожилую женщину знал лично, к событиям, произошедшим в ее доме в ночь на 2 сентября 2012 года, не причастен, мотива убивать ее у него не было, так как в деньгах тогда он не нуждался. Падчерицу он не насиловал, никаких сексуальных действий в отношении нее не совершал, убийством не угрожал.

Тем не менее, суд счел его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в колонии строгого режима. Дополнительное наказание − ограничение свободы сроком на один год десять месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). В пользу родственников убитой взыскан имущественный ущерб более 302 тысяч рублей, а также моральный вред в размере 1,5 миллионов рублей.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств подсудимому учел, в том числе, наличие у него троих малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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