В преддверии ЧМ-2018 уральцы активно пользуются сервисами small-talk

Связисты выяснили, как уральцы готовятся к главному спортивному событию года.

Урал. Активней всех на Урале к встрече иностранцев во время мировых соревнований по футболу готовятся тюменцы, югорчане и свердловчане. Жители этих регионов бьют рекорды по изучению английского языка. Где живут будущие полиглоты, связисты выяснили с помощью сервиса «МегаФон.АнглийскийЯзык».

Почти 50 тысяч иностранных туристов посетят Екатеринбург. Не меньше болельщиков приедут из ближайших регионов. Многие из них настроены на общение и «подтягивают» свой английский, используя интерактивные приложения.

Первое место по количеству желающих поговорить на языке Шекспира заняла Тюменская область. Всего на 10% меньше любителей small-talk звонят из Югры. Кроме того, в Челябинске самый активный пользователь «МегаФон.АнглийскийЯзык» за прошедший год совершил 38 звонков на номер 0345. Рекордсменом стал житель Ханты-Мансийска. Екатеринбургские хозяева турнира делят третье место по лингво-активности с жителями Ямала. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.

«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд – именно столько в среднем длится беседа – можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», – отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Для тех, кто только задумался о знакомстве с иностранными гостями, эксперты предлагают несколько базовых фраз, которые подойдут для общения с болельщиками:

· What is your name? – Как тебя зовут?

· Nice to meet you – Рад познакомиться

· Where do you from? – Откуда ты?

· Is it your first time in Russia? – Ты впервые в России?

· How do you like it here? – Тебе нравится здесь? / Какие у тебя впечатления?

· What team are you a fan of? – За какую команду ты болеешь?

· Are you on Facebook? – Ты зарегистрирован в Facebook?

· Stay in touch – Оставайся на связи

«МегаФон.АнглийскийЯзык» – сервис, с помощью которого можно общаться с жителями Великобритании, США, Индии по телефону на их языке. Набирая короткий номер 0345, абонент не знает, с кем в этот раз его свяжет мобильная судьба, что придает разговору дополнительный интерес. Количество звонков не ограничено. Самые популярные темы – знакомство, обсуждение стран проживания собеседников и их особенностей.

