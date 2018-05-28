Минувшие выходные в гламурном (в том числе, ритуальном) аспекте прошли в Че по- английски.

Все началось еще в среду, когда знакомая фотографиня (что, как и многие ее собратья по цеху подрабатывает свадьбами) посетовала: «Все невесты, даже дебелые и престарелые, посмотрели венчание этих косоглазых Гарри и Меган. И теперь толпа подражательниц желает на постцеремониальном фото упасть на ступени, как это сделала новоиспеченная герцогиня Сассекская. Но в Че нет Виндзорского замка! И даже нет приличных лестниц! А у девчонок и тетенек нет выучки модели и актрисы!»

В четверг старинная приятельница по университетской молодости, у которой в субботу собрался брачеваться сын (кстати, не на родине – в столице), недоумевала: «Будущая «дочка» велела сыну не бриться всю эту неделю. Мол, тогда – с бородой и усами – он будет «вылитый принц Гарри». Я ей объясняю: « Гера – не шестой наследник британского престола. Гера – еврей-айтишник. И похож он на своего отца – лысого и волоокого челюстно-лицевого хирурга, а не на немецкого англосакса Чарльза, принца Уэльского». Она: «Ой, не парьтесь, он же рыженький, зубы беленькие, веселый, девочки на работе давно зовут его Гарри».

В пятницу история достигла своего апофигея (как писал тысячу лет назад про совсем другие реалии Юрий Поляков). По телефону на домашний номер позвонили, сюсюскающее дитя вежливо поинтересовалось:

– Вам, извините, от 16 до 35 лет, или от 35?

Решив, что если скажу «до 35», то не буду выслушивать нудный лохотрон для дам бальзаковского возраста и старушек «про новый центр здоровья, очередную волшебную БАД или мозольную жидкость», я бодро ответила: – До 35.

Все равно ведь собеседница по голосу не догадается, что «до 35» мне было еще до ее рождения.

Однако, на мои «до», барышня оживилась, сообщив, что по инициативе некоего клуба «бьюти и йоги для молодых женщин и девушек», что имеет штаб-квартиру то ли на Энгельса, то ли на Энтузиастов, проводится соцопрос (!) среди опять же молодых женщин и девушек Че на тему: «Чей стиль и образ вам больше нравится – Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской или Меган Маркл, герцогини Сассекской?»

Я, признаюсь, была сражена, и подумала: « А не надо врать, сказала бы 50+» и все дела. Дальнейший диалог изложу вкратце. Стерев ухмылку с лица, ответила:

– Мне больше нравится английская королева Елизавета.

– Ой, она не участвует в данной анкете.

– А вам, дорогая, кто больше нравится?

– Мне – Меган Маркл.

– Потому, что не только успешная красавица, но и йог?

– Хи-хи.

– А зачем вам вообще такой мониторинг в другой стране? Спросили бы кто краше – Алина Кабаева или Алина Загитова?

– Ну, Кабаева уже старая…

– Кабаева моложе Меган Маркл и Кейт.

– Да ладно?!..

– Учитывая возраст новоиспеченной английской принцессы – скоро 37, вам бы расширить возрастной диапазон своего Клуба: у нас основная проблема – как выйти замуж, и необязательно за принца, как раз остро стоит после 35… .

– Мы вас услышали… А все- таки, Вы зря так: тема про английских принцесс очень популярна среди молодых женщин и девушек Челябинска и России. Все подкасты женские два месяца только и обсуждают новую королевскую свадьбу и состязание принцесс. Как икон стиля. А Вы смотрели свадьбу он-лайн?

– Нет, я была в командировке. Работала.

– Ой, извините. В субботу?

– А разве ее транслировали по российскому ТВ?

– Не знаю, да кто его смотрит. Все актуальное и по-настоящему интересное – в Сетях и Клубах…

Конечно, с высоты своих «после 35» можно ударить кулаком по столу и крикнуть: «Да что же это за пошлятина?» Но я восполнила пробел и ринулась смотреть, как Гарри поцеловал Меган, и обсуждать с подругами (они уже были в курсе событий) шляпки английских аристократок, розовые очки сэра Элтона Джона и цветущий вид его мужа.

А заодно задумалась о некоторых вещах, на которые в определенной степени открыла глаза эта заморская, но вовсе не чужеродная свадьба.

Вот какого рожна федеральные каналы не показывали это ритуальное шоу? Официальная версия: «этот не событие национальной информационной повестки». Да, но в 2011-м году Первый канал и «Россия 24» транслировали свадьбу наследника британского престола. Ладно, мы не дураки – международная обстановка осложнилась, Англичанка все «гадит». А тут еще принц женится на американке – как прикажете пропагандистам это комментировать? Тем более что у них там даже престарелый принц лет пятнадцать как обрел счастье в личной жизни, женившись по любви, а у нас лидер – он же «раб на галерах» – все один, как перст. Что же прикажете – при установке на крепление скреп показывать такое иноземное красочное зрелище, основанное на многовековых традициях, идеально пропагандирующее вечные семейные ценности, которые неподвластны никаким политическим передрягам?

Но если серьезно: этим странным людям, занимающимся у нас пиаром, действительно кажется, что репортаж про президента на Камазе может заменить не то что юным девам, но и сентиментальным баушкам, красивую сказку про принца на белом коне? Да ни в коем случае. Россияне пропустят визит на грядки и получат свою сказку, наблюдая в прямом эфире той же « Пятницы» или «Ю» счастливых молодых, бравых королевских гвардейцев, сопровождающих свадебный кортеж, саму королеву, благословляющую внуков на долгую семейную жизнь…

И им плевать, что потом эти события в Виндзоре ехидно препарируют местные аналитики, тоже, к слову, с интересом наблюдавшие как «нахлебники английского народа» тратят миллионы фунтов стерлингов. Они же нам эти аналитики не скажут, что конституционная монархия заработает на этой свадьбе на порядок больше! Не скажут, но мы сами узнаем – благо, Инет пока функционирует.

Другое дело, что нашим «молодым женщинам и девушкам», равно как и прочим россиянам в рамках, так сказать, импортозамещения предложили «свою свадьбу». Как заходился в своем обычном крике телеведущий Малахов: «Участники программы «Прямой эфир» обсуждают самую ожидаемую свадьбу года. 12 апреля самый эпатажный человек российского телевидения Гоген Солнцев привлек внимание всех СМИ страны, женившись на пенсионерке Екатерине, которая старше его на 31 год, а на двоих молодоженам целых 100 лет».

Если это – наши принц и принцесса (сих молодоженов показали по Скайпу – они на Кипре проводили медовый месяц), то я еще больше проникаюсь настроением аудитории, что предпочла «чужую свадьбу». Ибо смотреть, как воркуют «молодые» вот прямо на широкой отельной кровати, слушать, как мама супруга называет невестку «старой козой, страшной, как атомная бомба», а «эксперты» в студии всерьез обсуждают брачные перспективы этой пары – выше любых зрительских сил. К тому же на другом – Первом канале – в этот же день разбирали историю любви еще одних «мальчика и старушки»: пенсионерка Копенкина, экс-супруга Прохора (Шаляпина) вновь полюбила – и опять мальчика…

Если же вспомнить, что уже полгода не кончается сериал про молодку и старика – Цымбалюк-Романовскую и Джигарханяна, а на носу отмечание страннейшего нового национального праздника любви и верности имени насквозь порочных Петра и Февронии – так и вовсе завоешь от тоски по «утраченным англиканским ценностям», то есть очень обычным – семейным.

И это при том, что всем нашим «мамочкам», что пишут в сетях про своих принцесс ( и частенько цепляют им диадемы-короны на голову) мне хочется сказать: тетеньки, очнитесь, мир радикально изменился! Принцессами уже давно не рождаются, а становятся всякие самозванки на горошине: Кейт – дочка разбогатевших авиадиспетчера и стюардессы, мама Меган – инструктор по йоге, носит дреды и вообще – крутая тетка из еще более крутого замеса, в том числе, и крови рабов! Аристократками стали Золушки. Эти жены принцев – не аристократки, он неглупы и самодостаточны. Так что, не принцесс воспитывайте, а классных девчонок, от которых потеряют головы принцы или нереально перспективные гениальные нищие, что давно уже вместо вырожденцев-монархов и правят миром! Да и куча девчонок – не принцесс ни по крови, ни по духу – много чем в мире заправляет.

Но если уж совсем честно (эк, растрогали меня роялистские тектонические сдвиги): на фоне наших «элитных» жлобов, вечно тырящих миллиарды из бюджета и ресурсного национального природного котла, даже британская королевская семья кажется украшением жизни пусть и чужого острова: привлекает туристов, занимается (в полном составе) благотворительностью. А новоявленные принцессы-герцогини своими выходами в свет поднимают до небес экономику национальных брендов, в наряды коих облачились. Это у нас дочери и жены «элит» и немногочисленные женщины-чиновницы демонстрируют изыски французских и итальянских брендов. А принцессы туманного Альбиона вышагивают в отечественных «тряпках». Отрабатывают с лихвой свое содержание, чего не скажешь о наших «бабе Вале» и прочих «гехт» и « голиковых».

Вы думаете, что я уже слишком далеко отошла от свадебной темы? Отнюдь нет. Потому что это событие, как ни странно, продемонстрировало, какой (за последние тридцать лет) качественный путь к демократии проделала английская монархия и в какую хтоническую пропасть катимся мы…

Заметьте, Виндзоры уже не отодвинули в очереди на престол принцессу Шарлотту – она в одном ряду с отцом, дедом и братьями. Феминизм налицо.

Далее – Гарри – пусть шестой в очереди, но наследник престола – женился на представительнице другой расы. Меган, бывшая Маркл – не только американка, разведенка (двоюродный прадедушка Гарри, женившись аналогичным образом почти век назад, потерял королевство), но и первая принцесса-мулатка. То есть их с Гарри дети будут не только потомками английской аристократии, но и черной американской косточки.

Свадьба у них была зрелищная, но посмотрите хронику 38-летней давности: не такая помпезная, как у Чарльза и Дианы. Более того, в этот раз, на свадьбу не позвали политиков, зато приглашение получили 2640 «простолюдинов», проявивших «лидерские качества в своих общинах», то есть граждански активные люди, волонтеры и работники благотворительных организаций.

И самое главное, отличие этой свадьбы, да и предыдущей – брата Гарри и Кейт Миддлтон, от пышной церемонии Чарльза и Дианы – это брак по любви. Монархия сделала выводы из брака по расчету Виндзоров и Спенсеров – все несчастны…

Кто его знает, может и первый открытый гей вскоре появится вблизи английской короны.

Почему нет? Мир изменился, в нем рулит любовь. И мне кажется, именно эту позитивную тенденцию так остро чувствуют наши «молодые женщины и девушки». Или мне просто хочется в это верить.

Ну, и нечто вроде постскриптума. В воскресенье я таки позвонила фотографине:

– Ну, как там? Невесты падали?

– Разумеется, наши невесты – самые упертые в мире.

– Где нашли ступени?

– В сквере у драмтеатра, на лестнице главного корпуса ЮрГУ, в Ленинском – валились на ступени заводоуправления ЧТПЗ…

– Это было красиво?

– Скорее экстремально и в субботу больше по-английски, чем у самих Виндзоров: молодожены падали и целовались на ветру и под дождем…

Челябинск, Марина Краенко

Челябинск. Другие новости 27.05.18

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