Самые крутые слухи недели: за нелюбовь ответит

«Уж сколько их упало в эту бездну…»

Миасская власть как черная административная дыра, таки будет закрыта ставленником Гаттарова и Бурматова – Лобко и его командой. Одной из фигур этой конструкции станет пока еще руководитель пресс- службы Дубровского Дмитрий Федечкин. У Федечкина – сугубо провинциального кадра на службе у Дубровского не заладилось всё и сразу. Просто потому, что магнитогорские не любят, когда их просят взять в свою команду незнакомцев. Сейчас уже неважно, насколько непрофессиональны были рекомендации Федечкина шефу по различным имиджевым вопросам – большинство из них губер вообще проигнорировал. Поэтому виноватить Дмитрия Николаевича в том, что Дубровский стал самым непопулярным лидером региона даже по сравнению с Вадимом Соловьевым – не совсем правильно. Ибо административный вес Федечкина всю его пресс-секретарскую карьеру стремился к нулю. Он и продержался то до последнего момента лишь благодаря поддержке коллеги Редина – тот был костылем ДНФ по просьбе прежнего шефа Федечкина – Ильи Ананьева. Тем не менее, провал операции «Дубровский + народ = любовь» решено возложить на Федечкина. Зам по социалке в Миассе – его потенциальная должность до пенсии, его парашют при добровольно и тихой отставке в команде Дубровского. По протекции Редина, при участии Голицына и при условии, что он создаст видимость конкурентной борьбы (а на деле лишний раз сагитирует за Лобко).

Новая парадигма?

Другое дело, почему Гаттарову и Бурматову вообще удается расставлять с таким перевесом своих людей по разным позициям. Да потому, что Дубровского «уходит» столица, а Бурматов с Гаттаровым хотят править областью уже с 2020-го года. Саммиты, реакция первого лица на экологию региона – достижения не Дубровского – а этой парочки. Именно с ними сейчас пытается договориться попавший под экологическую лошадь Зюзин, с ними посредством Барышева договаривается Аристов, с ними заигрывает РМК, дабы «чего на вышло» с их ГОКом на территории региона. С ними ищет контакт и главы челябинской Думы Мошаров. Впрочем, эксперты, не исключают, что при первой же серьезной ошибке этих молодых и рьяных сожрет старя элита и не подавится, ибо деньги для Федерации по-прежнему зарабатывает «старая гвардия», а Москва , как давно известно, большая…

Вопрос же об интересе к Миассу разрешается довольно просто – экономикой города по- прежнему будут заниматься федералы – и корпорации, в том числе, но у Бурматова, Гаттарова и Лобко есть возможность проявить себя в создании экотуристического кластера вокруг Тургояка, причем международного уровня.

Дедушка на Троицк

А вот Троицкий район вышеупомянутой молодежи явно неинтересен. Поэтому, скорее всего, туда отправят на последнюю чиновную должность нынешнего ректора Южно- Уральского агроуниверситета Виктора Литовченко. Следующие ректорские выборы ему не выиграть – как бы не изменился федеральный Минобраз, у Литовченко (как ректора) там скверная репутация. А нескончаемые проверки последних месяцев и вовсе ставят жирный крест на его «академической» карьере. Поэтому по протекции брата Толи (тот еще и с Бурматовым посоветовался и получил одобрение) и при непротивлении Дубровского (у которого просто нет кадров затыкать все административные прорехи) Литовченко проведут в главы район без сучка и задоринки. Как провели недавно в госдепы его брата Толю.

Девушка на ЗакС

Меж тем, сплетничают, дабы убрать Гехт из сенаторов, а в сенаторы провести кого- нибудь из своих, Бурматов и К придумали симпатичную комбинацию – ввинтить спикером челябинского парламента – уже до Нового Года – Ирину Гехт. Это трендово – дамы в спикерах парламента. Это предсказуемо – Гехт всегда четко выполняет указания вышестоящих товарищей. Это легко поправимо: если что, ее нетрудно «опустить» при очередной рокировке – роль пешки в политической игре – жизненное амплуа ИА.

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