Цезарю и не снилось: до 100 звонков одновременно принимает телефон фонда капремонта в Челябинске

Связисты «МегаФона» перевели горячую линию регоператора по капремонтам в Челябинской области в виртуальный режим.

Начисление взносов на капремонт, расчет пени за несвоевременную оплату, необходимые документы для оформления субсидий для льготных категорий граждан – теперь ответы на эти вопросы челябинцы получают быстрее. Для регионального фонда капитального ремонта связисты настроили автоматизированный колл-центр. Время ожидания ответа диспетчера сократилось в 3 раза.

Вместо традиционной телефонной станции «МегаФон» установил в ведомстве виртуальную АТС. Теперь на номер горячей линии 8(351)240-10-03 могут одновременно дозвониться 100 человек, и каждый в процессе ожидания ответа специалиста получит полезную информацию по самым актуальным вопросам. Номер фонда никогда не бывает занят, а умный автосекретарь автоматически распределяет все звонки по диспетчерам.

«Первое время ежедневно к нам поступало порядка 1 500 звонков от жителей региона. Из-за большого количества вопросов, время ожидания ответа специалистов иногда было несколько минут. Теперь обратную связь можно получить в автоматическом режиме, позвонив на номер нашей горячей линии. А период ожидания голоса оператора в среднем удалось сократить до 20 секунд», – рассказала начальник отдела по работе со СМИ СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Светлана Епифанцева.

При помощи системы Центра обработки вызовов (ЦОВ) все телефонные запросы челябинцев формируются в онлайн-очередь и затем направляются специалистам.

«Для повышения качества обслуживания клиентов государственные ведомства и организации все чаще применяют в работе современные телеком-решения. Только с начала года на Урале количество подключений услуги «Виртуальная АТС» выросло в 2 раза. Сервис работает через интернет, не требует покупки дорогостоящего оборудования, позволяет вести статистику вызовов и обработать каждое обращение жителей. Мы предлагаем комплексные услуги под индивидуальные запросы заказчиков», – говорит директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам на Урале компании «МегаФон» Евгений Иванов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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