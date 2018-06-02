Крепитесь, люди, скоро: синоптики обещают резкое потепление

На Урале внезапно потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу и воскресенье в Челябинской области погода будет еще нелетней: сегодня не выше + 14, в горах – максимум до +5.

Ночью температура воздуха может понизиться до 0. Местами возможны заморозки до -5. В воскресенье будет чуть теплее, чем в субботу. Но максимально столбики термометров поднимутся до +16, а уже в понедельник – преодолеют 20-градусную отметку.

Грядущая неделя сулит уральцам настоящую жару – в среду, 6 июня, синоптики обещают +28. Правда, к концу недели опять похолодает. И по предварительным прогнозам в следующие выходные опять около +15. Вся неделя будет дождливой и ветреной.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.06.18

2-3 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Троичанка получила два года колонии за убийство своего новорожденного ребенка. / На Южном Урале наряд ДПС отобрал у главы села машину: чиновника заподозрили в пьяном вождении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»