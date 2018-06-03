Демографическая проблема в России переходит на новый уровень

«Демографическая яма» в России переходит из школ на уровень профессионального образования. Об этом говорится в докладе правительства РФ, посвященном реализации государственной политики в сфере образования в 2017 году. За последние 17 лет число школьников сократилось на 21,7%, говорится в докладе. Напомним, резкое снижение рождаемости в стране началось в 1992 году в связи с глубоким политическим и экономическим кризисом. Дети, рожденные в этом году, пришли в школы осенью 1999 года.

В первом десятилетии XXI века самый низкий показатель по числу новорожденных зафиксирован в 2007 году. В текущем десятилетии «провал» отмечен в 2017 году – в России, по данным Росстата, зарегистрировано почти на 11% новорожденных меньше, чем в 2016-м.

Однако в кабмине считают, что рождаемость в стране растет: «Устойчивый характер в последние годы приобретает тенденция повышения рождаемости и, как следствие, увеличения численности детей дошкольного и младшего школьного возраста», – цитирует чиновников РБК.

А вот число молодых людей, наоборот, сокращается: по данным правительства, в связи с этим, количество студентов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек, что на 40% меньше, чем в 2007 году, когда в высших учебных заведениях учились 7,4 млн человек (рожденные до 1992 года). По мнению специалистов, ситуация будет только ухудшаться: количество женщин репродуктивного возраста к 2035 году уменьшится на 28%.

А общая численность трудоспособного населения сократиться на 13 миллионов человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.06.18

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