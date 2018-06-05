Прочь от мировой экономики. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Став президентом, Трамп отменил запрет на продажу американской нефти и газа заграницу. После этого нефтегазовые компании резко активизировались, и сегодня США уже занимают первое место в мире по добыче нефти, выйдя на уровень 10,723 млн. баррелей в сутки (Россия – 10,298 млн. баррелей в сутки). Добыча газа тоже увеличилась.

Но всё это нужно ещё и продать, и, значит, отсюда возникает задача поиска и расширения рынков сбыта. Поэтому Трамп вызывает эскалацию конфликта с Ираном, вытесняя его с рынка, а также затевает торговую войну с Китаем, чтобы выиграть её и подписать долгосрочный договор на поставку нефти и газа, на сумму примерно 160 миллиардов долларов.

Параллельно США развивают контакты с Европой, стремясь поставлять туда свой сжиженный газ. Поэтому США сейчас категорически против постройки российского газопровода «Северный поток – 2», по которому должны идти дополнительные объёмы газа из России. Европейские страны, в свою очередь, хотят снизить свою зависимость от российского газа и нефти – из-за политики РФ, а также из-за плохого качества продукции – и уже принимают определённые меры для этого, в том числе, готовятся к американским поставкам. В перспективе это означает вытеснение РФ с европейского рынка энергоносителей.

Для действующего в России режима происходящие в мире изменения убийственны. Энергоносители – главная «скрепа», на которой он держится. Все остальные доходы в сравнении с этим ничтожны и в расчёт могут не приниматься. К тому же, как раз на них сейчас распространяются санкции, тогда как на нефть и газ – из-за зависимости европейских стран – пока нет. Видимо, только когда Европа освободится от этой зависимости, санкции будут наложены и на эту отрасль.

Правящая верхушка РФ столкнулась с непосредственной угрозой своему существованию, и у неё возникла задача ликвидировать эту опасность. Что она собирается предпринять?

А что вообще тут можно сделать? Ну, прежде всего, очевидно, следует искать новые рынки сбыта для своей продукции. С этой целью РФ строила газопроводы в Китай, Южную Европу и Турцию: «Силу Сибири», «Южный поток» и «Турецкий поток». Но, как теперь известно, все эти планы провалились: эти трубопроводы никому не нужны. Теперь надо придумать что-то ещё.

Можно попробовать продавать сжиженный природный газ (СПГ), но на этом рынке высокая конкуренция, а прибыль пока незначительная – из-за дороговизны СПГ. Поэтому, например, в Европе терминалы по приёму СПГ загружаются в лучшем случае на треть от своей мощности. Этот путь в обозримой перспективе нерентабелен. Работать с другими странами, неевропейскими, тем более не получится: Европа хотя бы богатая, может себе позволить покупать дорогой газ, а все остальные вряд ли. Богатые страны Ближнего Востока (Аравийский полуостров) сами его производят, и не знают, кому продать. Америка тоже производит СПГ и ищет рынки. Поэтому здесь тупик. А больше богатых стран и нет (или там небольшая ёмкость рынка).

В нефтяной отрасли у России всё привязано к трубам: куда они идут, туда и продают. В Европу, в основном. Объём перевозок нефти танкерами незначителен. Строить новые трубопроводы или расширять торговлю посредством танкеров, в принципе, можно, но надо придумать, куда. Нужны покупатели. Нефтяной рынок, как и газовый, заполнен до отказа, и покупателей ищут все. Поэтому вопрос: «Что делать?" – остаётся. И интересно посмотреть, какой на него предлагается ответ.

Недавно президент РФ, выступая в Госдуме, заявил, что России необходим отказ от привязки экономики к мировой системе долларовых расчетов. По его мнению, это приведёт к «повышению экономического суверенитета» России. «Нефть торгуется в долларах на бирже, и, конечно, мы думаем, что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени».

То, что он сослался на ситуацию на нефтяном рынке, указывает на его главный интерес, что, в общем-то, не секрет, но это касается и всей российской экономики. Однако, как он себе представляет отказ от доллара? Чем планирует его заменить? Бартером: нефть в обмен на (подставить нужное)? Но натуральный обмен неэффективен, недаром от него давно отказались. Рублём? Но сначала его нужно сделать полновесным, то есть обеспечить достаточным количеством товара, востребованного рынком.

Ведь нужно, чтобы покупатели расплачивались рублями, а не долларами. А для этого они сначала должны России что-то продать за рубли. А для этого они должны хотеть получить рубли в качестве оплаты за свои товары. Хотеть рубли больше, чем доллары! И это при том, что доллары – самая выгодная и самая удобная валюта для международных расчётов. А рубль скорей наоборот. Должно свершиться настоящее чудо, чтобы покупатели требовали: «Рубли! Дайте рубли, не надо доллары!" В противном случае получится не экономический суверенитет, а экономическая изоляция. Но ведь не её имел в виду президент? Тогда куда он собрался поставлять нефть (и другую продукцию), чтобы её покупали за рубли?

Такой трюк можно было бы провернуть с племенами, у которых денег ещё нет, например, с дикими бразильскими индейцами, но им нефть не нужна. Да и предложить взамен им нечего. А в цивилизованном мире это будет выглядеть как нелепая и невозможная авантюра.

Продавать свою продукцию за какую-то другую валюту, кроме доллара, возможно. Но это принципиально ничего не меняет. Если продавать нефть за евро или юани, или франки, всё останется по-прежнему. Никакого улучшения для российской экономики не произойдёт. Тут весь смысл либо в полном отказе от денег, либо в превращении именно рубля в мировую валюту, предпочтительную для всех стран. В остальных случаях российская экономика останется в нынешнем своём положении и статусе в рамках мировой экономики.

Поэтому смысл заявления президента о необходимости отказа от доллара остаётся непонятным. Можно предположить, что он высказался в плоскости решения политических задач, не удосужившись связать свои слова с экономикой. Но тогда получается, что он не понимает сути происходящих процессов.

На российский режим оказывают политическое давление экономическими инструментами. Президент улавливает политический смысл этого давления, а экономический – нет. Тут у него слепое пятно. Он пропускает удар за ударом, и не видит, откуда по нему бьют. Запад нашёл слабое место правящей верхушки и теперь будет методично по нему долбить, пока не добьёт.

Российская власть пытается огрызаться, демонстрируя свои военные возможности, но западные страны уже показали, что это их не пугает, поскольку они обладают несопоставимо большей силой. И продолжают давить на экономику. Интересно, что их меры воздействия открытые – они прямо перед глазами российского руководства, – а оно их не видит. Так происходит потому, что это принципиальный изъян российской системы управления – наследницы советской, когда политические интересы ставились выше экономических. Сегодня, как и тогда, промышленностью (и экономикой в целом) занимаются одни люди, а распоряжаются полученными доходами другие. Эти другие не отвечают за успешность экономики, а интересуются только деньгами для своих задач, поэтому в их решениях не учитывается экономическая целесообразность, и ущерб производству не имеет никакого значения.

А заявления президента вроде необходимости «отрыва от доллара» выдают некомпетентность в экономических вопросах просто до степени беспомощности – когда человек не улавливает лежащих на поверхности связей между явлениями. В это даже трудно поверить: ведь он там не один, у него же есть специалисты, должны же они ему объяснить. Но факт есть факт: он это произнёс. Вспоминается, как некоторое время назад он говорил, что подорожание доллара выгодно, так как означает, что за один доллар теперь можно получить больше рублей. Тогда это воспринималось как издевательство, но может он действительно так думал?

В любом случае, российскую экономику в ближайшей перспективе ничего хорошего не ждёт. Ну, разве что исходить из принципа «чем хуже, тем лучше». Вывоз капитала из страны всеми, у кого он есть, и кто может его вывезти, доказывает, что условий для развития экономики в течение следующих шести лет создано не будет. Видимо, то, что планируется осуществить в этот срок, несовместимо с нормальным ведением бизнеса, да и просто опасно для жизни. Правда, теперь и на Западе для российского бизнеса наступают трудные времена – в связи с проверкой законности приобретения богатства, но, судя по тому, что отток капиталов и отъезд бизнесменов не прекращается, это всё равно лучше, что остаться. Кстати, возвращаться в Россию никто не спешит. Ещё бы! Один вон вернулся – а его тут же в аэропорту арестовали. Кому это понравится?

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