Связисты выяснили, чем заняты уральцы в первый день турпоездки

Связисты узнали, чем заняты уральцы в турпоездках.

Позвонить родным, поменять статус Вконтакте, запостить фото из номера в отеле – основной план туристов в первый день отдыха за границей. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона», изучив мобильную активность путешественников из Челябинска, Кургана и Перми.

По данным связистов, больше всего счастливых эмоций туристы испытывают в первый день отпуска. В начале путешествия они чаще делятся в сети селфи и сториз. Челябинцы и курганцы за границей больше времени проводят Вконтакте, а пермяки предпочитают Instagram, при этом последние в среднем выкладывают в сеть 9 фотографий ежедневно. В то время как жители Кургана – 4 снимка. А самые популярные мессенджеры у всех – WhatsApp и Viber.

«В мае, как и ожидалось, выросло число желающих отправиться на отдых: из Челябинска за границу выехали на 3 тысячи абонентов больше, чем в апреле. При этом туристы отдают предпочтение общению онлайн. Чтобы не считать потраченные гигабайты и минуты на звонках за рубежом, мы предлагаем воспользоваться опцией «Роуминг, гудбай!», которая позволяет общаться в других странах по условиям домашнего региона», – рассказывает руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Челябинске Алена Морозова.

Опцию можно подключить с помощью Личного кабинета, выбрав для путешествия одну из 40 стран. Например, Турцию или Тунис, которые чаще всего посещают туристы из Челябинска и Кургана. Стоимость услуги – 299 рублей в сутки.

Подробное описание и перечень стран, в которых доступна опция есть на сайте «МегаФона».

Челябинск, Виктор Елисеев

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