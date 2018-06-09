Связисты: уральцам надоело зарубежное кино

Российские фильмы бьют рекорды по просмотрам на Урале.

Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы. По данным Фонда Кино, с начала года зрителями премьер стали 34,8 миллиона человек, что на 50% больше прошлого года. Эту тенденцию подтверждают и связисты: впервые в мобильном приложении «МегаФон.ТВ» верхние строчки рейтинга заняли не зарубежные блокбастеры, а российские киноленты.

В мае чаще всего на экранах мобильных устройств и телевизоров, подключенных к «МегаФон.ТВ», мелькали кадры из мистического детектива «Гоголь.Вий», нашумевшей драмы «Движение вверх» и ярких премьер весны «Лед», «Тренер» и «Собибор». За просмотром этих и других фильмов в мае зрители приложения вместе могли бы съесть 2,5 миллиона ведер попкорна.

«Услугами «МегаФон.ТВ» уже пользуются 370 тысяч жителей региона. Причинами популярности «мобильного» кино могу назвать разнообразие видео, оперативность появления премьер в приложении и удобство просмотра в любом месте и в любое время. Кроме того, для абонентов тарифных планов линейки «Включайся!» в сервисе раз в месяц предусмотрены бесплатные фильмы, а трафик на услугу не тарифицируется», – говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

«Количество пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала года увеличилось на 85%. Пользователь сервиса ежемесячно смотрит порядка 7 полнометражных картин, общий объем трафика у него составляет 6,3 ГБ. Это в два раза выше среднего показателя интернет-трафика на одного уральского абонента», – говорит директор бизнес-направления «Видео» АО «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.18

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