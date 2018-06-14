На Урале опять похолодает

На Южном Урале опять похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заглянувшее в Челябинскую область тепло продержится недолго: уже грядущей ночью может похолодать до +3, а завтра, 15 июня, температура воздуха днем в большинстве районов не поднимется выше плюс 16 градусов Цельсия.

В субботу и воскресенье может быть еще холоднее – плюс 12 – плюс 14 днем.

С понедельника столбики термометров снова поползут вверх, но 20 градусную отметку преодолеют не раньше середины недели. И все это время будут идти дожди.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.06.18

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