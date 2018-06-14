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Четверг, 14 июня 2018, 18:05 мск

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Новый отопительный сезон на Южном Урале оказался под угрозой

Долги за электроэнергию угрожают отопительному сезону на Южном Урале. Как уже сообщал «Новый День», вопросы расчетов за энергоресурсы обсуждались сегодня на совещании губернатора Челябинской области с главами муниципалитетов.

«Одной из основных проблем в процессе подготовки к новому отопительному сезону остаётся задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, – доложил главе региона вице-губернатор Сергей Шаль. – Произошёл беспрецедентный рост задолженности за электроэнергию. Сейчас предприятия ЖКХ должны сбытовой компании 1,3 миллиарда рублей – по сравнению с аналогичной датой прошлого рода эта цифра увеличилась на 51%».

В ПАО «Челябэнергосбыт» подтверждают наличие значительной дебиторской задолженности предприятий ЖКХ и исполнителей коммунальных услуг. Долг этой категории потребителей в Троицке достигает 110,7 миллиона рублей, Саткинском районе – 110,5 миллиона рублей, Златоусте – 106,2 миллиона рублей, в Катав-Ивановском районе – 90,2 миллиона рублей, Каслинском районе – 80 миллионов рублей.

По сути, муниципалитеты не выполнили поручение губернатора, данное им на совещании с главами территорий в феврале 2018 года, – разработать графики погашения задолженности за электроэнергию. Более того, предприятия ЖКХ увеличили задолженность перед ПАО «Челябэнергосбыт».

Энергетики попросили правоохранительные органы обратить внимание на возможное бездействие руководства муниципалитетов Челябинской области в отношении подведомственных предприятий. Когда МУП становится банкротом, кредиторы для удовлетворения своих требований вынуждены, в соответствии с нормами Закона о банкротстве, привлекать к субсидиарной ответственности муниципальные образования, взыскивать причиненные предприятию убытки, оспаривать незаконные сделки по изъятию имущества и т.д.

«Мы используем все предусмотренные законом способы взыскания задолженности, – сообщили в ПАО «Челябэнергосбыт». – Так, суд удовлетворил предъявленные требования к МУП «Карабашское коммунальное предприятие», в результате из областного бюджета было оплачено 26,7 миллиона рублей. Каслинский МУП «Коммунальщик» и созданные им предприятия ООО «Родник» и ООО «Родник1», последовательно накапливали задолженность перед поставщиком электроэнергии. В результате Каслинское городское поселение было привлечено к субсидиарной ответственности в размере 13,4 миллиона рублей. Расходы по погашению этой задолженности несёт областной, районный и местный бюджет. Недавно суд взыскал в пользу ПАО «Челябэнергосбыт» за долги банкротящегося МУП «Водоканал» с бюджета города Троицка 88,7 миллиона рублей. Требования о взыскании субсидиарной ответственности с муниципальных образований предъявлены и рассматриваются в Арбитражном суде также в делах о банкротстве МУП «ЖКХ» ЗАТО Локомотивный городской округ (22 млн. руб.), МУП «ЖКХ-Первомайский» (10,7 млн. руб.), ОАО «Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства» (38 млн. руб.) и др».

Напомним, руководители предприятий, не исполняющие решения суда о взыскании задолженности, рискуют стать фигурантами уголовного дела. Так, директор ООО «СтокСервис» (Усть-Катав) в апреле 2018 года признан городским судом Усть-Катава виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 315 УК РФ, и приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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